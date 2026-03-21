No Agrupamento de Escolas Gil Paes todos pedalam sem excepção

Actividade, que contou com a participação de utentes de várias instituições da região, reforçou a importância da partilha e da inclusão.

O Agrupamento de Escolas Gil Paes, onde a bicicleta é protagonista de vários projectos, abriu as portas à comunidade para partilhar os seus equipamentos adaptados com utentes com deficiência de várias instituições da região.

Ao longo da manhã de sexta-feira, 20 de Março, dezenas de utentes puderam pedalar ou andar à boleia de bicicletas de mão, triciclos, reboques e bicicletas de equilíbrio. Também os alunos dos Centros de Apoio à Aprendizagem deste agrupamento de escolas participaram neste dia que ganhou o nome de BicInclusão.

Este agrupamento de Torres Novas, que tem trabalhado vários projectos que envolvem o uso e a aprendizagem do andar bem de bicicleta, recebeu ainda, de uma empresa parceira, um novo equipamento pensado para crianças autistas dos três aos cinco anos.

*Esta é uma reportagem disponível na próxima edição semanal de O MIRANTE.