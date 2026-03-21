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O MIRANTE TV | 21-03-2026 10:00

Vítor Lopes gere supermercado em Coruche e defende fecho das grandes superfícies ao domingo

Vítor Lopes gere supermercado em Coruche e defende fecho das grandes superfícies ao domingo
Vítor Lopes gere o supermercardo Intermarché, em Coruche - foto O MIRANTE
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Vítor Gil Leal Lopes cresceu ligado à agricultura na Lourinhã e chegou a Coruche na década de 90 para trabalhar no Intermarché. Com quase três décadas de experiência no comércio alimentar, defende que o sector devia repensar os horários e considera que o encerramento das grandes superfícies ao domingo seria benéfico para trabalhadores e famílias.

Natural da Lourinhã e nascido em 1970, Vítor Lopes começou a trabalhar ainda jovem na agricultura, área à qual a família sempre esteve ligada. Na década de 90 mudou-se para Coruche, depois de a família da esposa ter aberto o Intermarché na vila. Entrou como repositor e foi assumindo diferentes funções dentro da loja até chegar à gerência.
Ao longo de quase 30 anos no comércio alimentar, diz ter assistido a uma transformação profunda do sector. Recorda que, quando começou, os clientes eram menos exigentes e a concorrência era menor, enquanto hoje o mercado é mais competitivo, com margens reduzidas e consumidores mais informados.
Actualmente gere uma equipa de cerca de 50 colaboradores e refere que os próprios funcionários estão hoje mais atentos à conciliação entre trabalho e vida familiar.
Por isso defende que Portugal devia seguir o exemplo de outros países europeus e fechar as grandes superfícies ao domingo. Na sua opinião, se todos os supermercados encerrassem nesse dia, os consumidores reorganizariam as compras ao sábado ou durante a semana, permitindo dar aos trabalhadores um descanso semanal mais estável.

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