Reserva do Cavalo do Sorraia voltou a receber jornada equestre

A Reserva Natural do Cavalo do Sorraia, em Alpiarça, recebeu no sábado a II Jornada do Campeonato Regional do Centro de Equitação de Trabalho, reunindo 46 cavaleiros num dia de competição intensa e paixão pelo mundo equestre.

A Reserva Natural do Cavalo do Sorraia, em Alpiarça, recebeu no sábado a II Jornada do Campeonato Regional do Centro de Equitação de Trabalho, reunindo 46 cavaleiros num dia de competição intensa e paixão pelo mundo equestre. Em prova estiveram atletas de vários escalões, dos níveis de formação aos consagrados, passando por sub-14, sub-16, jovens cavaleiros e masters. A jornada decorreu em duas pistas, com provas de ensino, maneabilidade e velocidade, exigindo técnica, rigor e rapidez. Entre os participantes estiveram cavaleiros portugueses e estrangeiros. O evento contou ainda com a presença de Gilberto Filipe Lopes da Silva, bicampeão mundial da modalidade, e foi organizado pelo município, junta de freguesia, Reserva Natural do Cavalo do Sorraia e CRCET.