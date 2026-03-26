Benavente celebrou 826 anos de Foral com homenagem aos autarcas da freguesia

As comemorações dos 826 anos da atribuição do Foral da Vila de Benavente decorreram no dia 25 de Março, no Cineteatro de Benavente, com uma gala dedicada à homenagem aos presidentes da Junta de Freguesia, numa iniciativa que destacou o papel desempenhado ao longo dos anos na vida da comunidade.

A cerimónia evocou os diversos responsáveis autárquicos que passaram pela Junta de Freguesia de Benavente, nomeadamente a Comissão Administrativa liderada por António Ruivo, bem como os presidentes António Paulino Carvalho Barrão, António Pereira Rodrigues Ramalho, Lúcio David Pereira Júnior, Júlio Santos Martins da Silva, Maria Leonor Carapinha Rodrigues Parracho Domingos, Inês Branco de Almeida Vieira Correia e a actual presidente, Ivete Belo Mateus.

A gala contou com apresentação a cargo dos alunos da Escola Profissional de Salvaterra de Magos e integrou vários momentos culturais, entre os quais a recepção com o Cavalinho da Sociedade Filarmónica de Benavente, a actuação do Coro do Agrupamento de Escolas de Benavente, várias performances da Coreo Dance Project e um momento musical protagonizado pela fadista Catarina Foguete.

As comemorações encerraram com o corte do bolo alusivo à efeméride e um apontamento de fogo-de-artifício, assinalando mais um aniversário da atribuição do Foral à vila.

Nos dias 28 e 29 de Março, a Junta de Freguesia de Benavente organiza a 1ª Feira Medieval de Benavente, integrada nas comemorações dos 826 anos do Foral atribuído por D. Sancho I.