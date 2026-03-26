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O MIRANTE TV | 26-03-2026

Centro de Saúde de Fátima requalificado e inaugurado

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Foi inaugurada esta quarta-feira, 25 de Março, a requalificação do Centro de Saúde de Fátima, no concelho de Ourém.

Foi inaugurada esta quarta-feira, 25 de Março, a requalificação do Centro de Saúde de Fátima, no concelho de Ourém. A obra representou um investimento de 1,8 milhões de euros, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência. O edifício surge agora renovado, com melhores condições de atendimento à população e maior eficiência energética, colocando fim ao período de funcionamento provisório em contentores. A cerimónia contou com a presença da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, do presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, e do presidente da Junta de Freguesia de Fátima, Carlos Neves.


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