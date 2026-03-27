O MIRANTE TV | 27-03-2026
Forças Armadas invadem Santarém para se apresentarem ao Presidente
Cerimónia de apresentação das Forças Armadas ao Presidente da República decorre na manhã de sábado, no Jardim da Liberdade.
Contingentes militares dos vários ramos das Forças Armadas estão em Santarém para participar, na manhã de sábado, 28 de Março, na cerimónia de apresentação ao Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, António José Seguro. Na manhã de sexta-feira ultimavam-se os preparativos e era visível a azáfama nalguns pontos da cidade.
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