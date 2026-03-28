ISLA Santarém comemora 42 anos com olhos no futuro

O ISLA Santarém assinalou este sábado, 28 de Março, de manhã, na Igreja da Graça, os 42 anos da instituição de ensino superior, que conquistou o estatuto de instituto politécnico, numa cerimónia que reuniu as forças vivas do concelho, professores e os estudantes. Foram distinguidos no Dia do Isla professores e colaboradores, tendo também sido entregues prémios aos melhores alunos e diplomas a quem terminou a sua formação. O ISLA Santarém está sempre em evolução e no ano lectivo de 2026/2027 inicia um novo mestrado em Gestão de Projectos. O presidente do ISLA Santarém, Domingos Martinho, fala sobre a instituição e as perspectivas futuras.