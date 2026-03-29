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O MIRANTE TV | 29-03-2026

Jovens cientistas deram voz à inovação em Santarém

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No dia 27 de março, o CNEMA, em Santarém, recebeu o Fórum Nacional de Clubes Ciência Viva na Escola, reunindo estudantes, professores e instituições de todo o país.

No dia 27 de março, o CNEMA, em Santarém, recebeu o Fórum Nacional de Clubes Ciência Viva na Escola, reunindo estudantes, professores e instituições de todo o país. Da região participaram escolas de Alcanena, Alcanede e Fazendas de Almeirim. Ao longo do dia, os jovens apresentaram projetos que mostram como a ciência estimula o pensamento crítico, a aprendizagem prática e o trabalho em equipa. A sessão de abertura contou com responsáveis nacionais e locais ligados à educação, ciência e inovação.

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