Rota das Adegas de Alcanhões 2026 com muita diversão

A Rota das Adegas que decorreu este sábado, 28 de Março, durante a tarde e a noite na vila de Alcanhões, concelho de Santarém, reuniu centenas de pessoas para um momento de confraternização e diversão pelas adegas típicas da localidade.

A Rota das Adegas que decorreu este sábado, 28 de Março, durante a tarde e a noite na vila de Alcanhões, concelho de Santarém, reuniu centenas de pessoas para um momento de confraternização e diversão pelas adegas típicas da localidade. Este ano a organização do evento, integrado na Festa do Vinho e da Vila teve a participação de nove adegas, mais uma que no ano passado e teve também a novidade de oferta de uma bifana a meio do percurso que percorre a vila de uma ponta à outra.