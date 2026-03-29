O MIRANTE TV | 29-03-2026
Rota das Adegas de Alcanhões 2026 com muita diversão
A Rota das Adegas que decorreu este sábado, 28 de Março, durante a tarde e a noite na vila de Alcanhões, concelho de Santarém, reuniu centenas de pessoas para um momento de confraternização e diversão pelas adegas típicas da localidade.
A Rota das Adegas que decorreu este sábado, 28 de Março, durante a tarde e a noite na vila de Alcanhões, concelho de Santarém, reuniu centenas de pessoas para um momento de confraternização e diversão pelas adegas típicas da localidade. Este ano a organização do evento, integrado na Festa do Vinho e da Vila teve a participação de nove adegas, mais uma que no ano passado e teve também a novidade de oferta de uma bifana a meio do percurso que percorre a vila de uma ponta à outra.
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