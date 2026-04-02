FIFCA mostra 110 trajes do mundo para motivar criação museu em Almeirim

A Associação FIFCA – Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes inaugurou esta quarta-feira à noite uma exposição com 110 trajes tradicionais, dos quais cerca de quatro dezenas são internacionais. Esta mostra, que tem cerca de 10 fatos cedidos por outras organizações e municípios, poderá ser o primeiro passo para a criação de um futuro museu do traje em Almeirim. A exposição, intitulada “Trajes do Mundo – Culturas e Tradições”, está patente no Espaço Multiusos do IVV em Almeirim e ficará aberta ao público durante todo o período da Páscoa e até 11 de Maio.