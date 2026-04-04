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O MIRANTE TV | 04-04-2026

Festas do Concelho de Constância animam a zona ribeirinha da vila

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Constância está mais uma vez em festa no fim de semana de Páscoa. O ponto alto das festividades é na segunda-feira, com a tradicional procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e bênção dos barcos.

As Festas do Concelho de Constância arrancaram na sexta-feira, 3 de Abril, na zona ribeirinha da vila, com uma abertura animada pelo grupo "Cantigas na Eira". Na abertura, o presidente da câmara, Sérgio Oliveira recordou as dificuldades sentidas com as tempestades, mas realçou que “não fazer as festas seria adicionar aos problemas que temos mais um."
O evento, que este ano assinala 40 anos, tem raízes numa tradição secular ligada à devoção dos marítimos de Constância a Nossa Senhora da Boa Viagem e ao tráfego fluvial que durante séculos animou o porto da vila. Sérgio Oliveira, acompanhado por uma comitiva de oficiais do Exército e vários autarcas da região, percorreu as tendas de artesanato, restaurantes e tasquinhas. As festas decorrem até segunda-feira, dia 6, com cerimónias religiosas, cortejo fluvial e concerto de João Pedro Pais, na celebração do Dia do Concelho.

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