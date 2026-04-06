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O MIRANTE TV | 06-04-2026

Fila de quilómetros na Ponte da Chamusca no Domingo de Páscoa

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As filas de espera na Ponte da Chamusca continuam a indignar os seus utilizadores. No Domingo de Páscoa um leitor enviou para a redacção de O MIRANTE um vídeo da fila no sentido Golegã/Chamusca. As imagens falam por si.

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