O MIRANTE TV | 06-04-2026
Fila de quilómetros na Ponte da Chamusca no Domingo de Páscoa
As filas de espera na Ponte da Chamusca continuam a indignar os seus utilizadores. No Domingo de Páscoa um leitor enviou para a redacção de O MIRANTE um vídeo da fila no sentido Golegã/Chamusca. As imagens falam por si.
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