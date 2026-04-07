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O MIRANTE TV | 07-04-2026

ASPA enfrenta dificuldades com aumento de animais abandonados

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A Associação Scalabitana de Proteção Animal, criada em Santarém há mais de 40 anos, acolhe actualmente mais de 150 cães, 18 gatos e um coelho.

A Associação Scalabitana de Proteção Animal, criada em Santarém há mais de 40 anos, acolhe actualmente mais de 150 cães, 18 gatos e um coelho. Pedro Pinto, responsável pela ASPA há mais de 10 anos, alerta para o aumento do abandono animal na região. Com apenas dois funcionários e cerca de 20 voluntários, a ASPA enfrenta dificuldades diárias para garantir o bem-estar dos animais. O apelo feito à comunidade é que exista mais responsabilidade, mais voluntariado e menos abandono.

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