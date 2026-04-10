O MIRANTE TV | 10-04-2026
Abrantes celebrou o Dia do Combatente
O Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes assinalou esta sexta-feira, 10 de Abril, o Dia do Combatente, celebrado a 9 de Abril, com uma cerimónia alusiva à Batalha de La Lys.
O Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes assinalou esta sexta-feira, 10 de Abril, o Dia do Combatente, celebrado a 9 de Abril, com uma cerimónia alusiva à Batalha de La Lys.
A homenagem decorreu na Rotunda dos Combatentes da Guerra do Ultramar, com a deposição de uma coroa de flores, num gesto de respeito pelos militares portugueses que serviram o país.
A iniciativa reuniu entidades civis e militares, num momento de memória e reconhecimento.
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