Abrantes celebrou o Dia do Combatente

O Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes assinalou esta sexta-feira, 10 de Abril, o Dia do Combatente, celebrado a 9 de Abril, com uma cerimónia alusiva à Batalha de La Lys.

O Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes assinalou esta sexta-feira, 10 de Abril, o Dia do Combatente, celebrado a 9 de Abril, com uma cerimónia alusiva à Batalha de La Lys.

A homenagem decorreu na Rotunda dos Combatentes da Guerra do Ultramar, com a deposição de uma coroa de flores, num gesto de respeito pelos militares portugueses que serviram o país.

A iniciativa reuniu entidades civis e militares, num momento de memória e reconhecimento.



