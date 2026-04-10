O MIRANTE TV | 10-04-2026
Ávinho arrancou com a tradicional rota pelas adegas
Certame onde o vinho é rei e se senta à mesa com a hospitalidade dos proprietários das adegas locais decorre até domingo.
Está inaugurada a 20ª edição da Ávinho - Festa do Vinho e das Adegas, em Aveiras de Cima. Até domingo, 12 de Abril, os visitantes vão poder fazer a rota pelas as adegas que estão de portas abertas para os receber e dar a provar, em caneca de barro alusiva ao evento, os vinhos produzidos pelos vitivinicultores locais. No certame organizado pela Câmara de Azambuja, Junta de Aveiras de Cima e Associação Vila Museu do Vinho estão contemplados ainda encontros de chefs, animação de rua e concertos, com destaque para esta primeira noite em que sobre a palco Emanuel Moura com David Antunes.
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