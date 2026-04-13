O MIRANTE TV | 13-04-2026
Afinal, o que vale um beijo?
No Dia do Beijo, O MIRANTE saiu à rua para perguntar o que representa este gesto tão simples e, ao mesmo tempo, tão cheio de significado. As respostas chegaram de pessoas com idades, histórias e vivências muito diferentes.
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