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O MIRANTE TV | 13-04-2026

Afinal, o que vale um beijo?

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No Dia do Beijo, O MIRANTE saiu à rua para perguntar o que representa este gesto tão simples e, ao mesmo tempo, tão cheio de significado. As respostas chegaram de pessoas com idades, histórias e vivências muito diferentes.

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