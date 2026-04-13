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O MIRANTE TV | 13-04-2026

Incêndio destrói antiga casa dos ferroviários na Póvoa de Santa Iria

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Fogo em edifício devoluto junto à estação da Póvoa de Santa Iria obrigou moradores a sair de casa durante a noite de domingo. Não há vítimas, mas o incêndio gerou forte aparato e mobilizou os bombeiros e a PSP.

O edifício devoluto junto à estação de comboio da Póvoa de Santa Iria, antiga casa dos ferroviários, foi consumido pelas chamas. O fogo deflagrou na noite de domingo, pouco depois das 22h00, e gerou aparato na zona mais antiga da cidade. Os moradores do prédio contíguo foram acordados pela PSP e saíram das suas casas, tendo parte deles permanecido na rua durante as operações dos bombeiros.

No edifício pernoitavam pelo menos dois sem-abrigo há cerca de dois anos, que disseram a O MIRANTE estar a dormir quando se aperceberam do incêndio. Não há registo de vítimas e os moradores regressaram a casa ainda durante a madrugada, após indicação das autoridades.

Notícia para ler na próxima edição impressa de O MIRANTE.

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