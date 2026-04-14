A violência que está a destruir o futebol jovem

Num jogo de iniciados entre o Fazendense e a Académica de Santarém, registaram-se agressões que mancham por completo o verdadeiro espírito do futebol jovem. É grave ver este tipo de episódios em escalões de formação, onde devia prevalecer o respeito, a aprendizagem e o fair play. Infelizmente, estas situações parecem cada vez mais frequentes, reflectindo um problema que exige intervenção firme de clubes, treinadores, famílias e entidades responsáveis. Este vídeo foi publicado na rede social Facebook.