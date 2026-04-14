O MIRANTE TV | 14-04-2026
A violência que está a destruir o futebol jovem
Num jogo de iniciados entre o Fazendense e a Académica de Santarém, registaram-se agressões que mancham por completo o verdadeiro espírito do futebol jovem. É grave ver este tipo de episódios em escalões de formação, onde devia prevalecer o respeito, a aprendizagem e o fair play. Infelizmente, estas situações parecem cada vez mais frequentes, reflectindo um problema que exige intervenção firme de clubes, treinadores, famílias e entidades responsáveis. Este vídeo foi publicado na rede social Facebook.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1765
08-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1765
08-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1765
08-04-2026
Capa Vale Tejo
08-04-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região