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O MIRANTE TV | 14-04-2026

A violência que está a destruir o futebol jovem

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Num jogo de iniciados entre o Fazendense e a Académica de Santarém, registaram-se agressões que mancham por completo o verdadeiro espírito do futebol jovem. É grave ver este tipo de episódios em escalões de formação, onde devia prevalecer o respeito, a aprendizagem e o fair play. Infelizmente, estas situações parecem cada vez mais frequentes, reflectindo um problema que exige intervenção firme de clubes, treinadores, famílias e entidades responsáveis. Este vídeo foi publicado na rede social Facebook.

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