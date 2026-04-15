O MIRANTE TV | 15-04-2026
Aromas de Igualdade unem Frade de Cima em acção de proximidade
A Oficina Móbil levou a iniciativa Aromas de Igualdade a Frade de Cima, numa acção do projecto CLDS 5G Alpiarça Incluir+. Através da elaboração de gesso perfumado, promoveu-se convívio, partilha e sensibilização social. Uma iniciativa da Câmara de Alpiarça que reforça a inclusão e a coesão no concelho.
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