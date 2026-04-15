Tomar prepara gala desportiva para homenagear quem faz a diferença

A apresentação da Gala Desportiva Templária decorreu no final da tarde desta segunda-feira, 13 de Abril, no Hotel Vila Galé, em Tomar, reunindo entidades organizadoras e parceiros do evento. A iniciativa que é promovida pela Tomariniciativas -Associação de Cultura em parceria com o Jornal/Rádio Cidade de Tomar e a Rádio Hertz, conta ainda, com o apoio da câmara municipal de Tomar.

Durante a sessão foram divulgados os objetivos e o enquadramento da Gala Desportiva Templária, referente à época desportiva de 2025/2026, e os critérios de distinção e o espírito que preside à iniciativa. O evento pretende reconhecer publicamente atletas, equipas, dirigentes, treinadores e outras personalidades que se tenham distinguido no desporto do concelho de Tomar.

A gala, que irá decorrer no dia 30 de Junho, pelas 21h00, irá atribuir prémios e a concretização de várias homenagens, assumindo-se como um momento de celebração do desporto local. Para além das conquistas e resultados, a iniciativa valoriza o trabalho diário desenvolvido pelos clubes e associações.

