Concurso Municipal de Leitura de VFX junta alunos na Póvoa de Santa Iria

A iniciativa, que começou em Dezembro, reuniu alunos do ensino público e privado e culminou com a escolha dos vencedores da edição deste ano.

A Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria foi palco, na sexta-feira, da final municipal da 3.ª edição do Concurso Municipal de Leitura do concelho de Vila Franca de Xira.

O concurso começou em Dezembro do ano passado e abrangeu alunos do ensino público e privado dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, tendo como objectivo estimular o gosto pela leitura e promover a melhoria da compreensão, a leitura em voz alta e o domínio da língua portuguesa. Os vencedores foram anunciados hoje, mas todos estão de parabéns pela participação.

Reportagem para ler numa edição impressa de O MIRANTE.