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O MIRANTE TV | 18-04-2026

Concurso Municipal de Leitura de VFX junta alunos na Póvoa de Santa Iria

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A iniciativa, que começou em Dezembro, reuniu alunos do ensino público e privado e culminou com a escolha dos vencedores da edição deste ano.

A Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria foi palco, na sexta-feira, da final municipal da 3.ª edição do Concurso Municipal de Leitura do concelho de Vila Franca de Xira.
O concurso começou em Dezembro do ano passado e abrangeu alunos do ensino público e privado dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, tendo como objectivo estimular o gosto pela leitura e promover a melhoria da compreensão, a leitura em voz alta e o domínio da língua portuguesa. Os vencedores foram anunciados hoje, mas todos estão de parabéns pela participação.
Reportagem para ler numa edição impressa de O MIRANTE.

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