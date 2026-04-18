Tânia Ramos: da gestão financeira à liderança de imobiliário no Entroncamento

Natural de Vale de Santarém, Tânia Ramos mantém uma forte ligação às suas raízes, apesar de ao longo da vida ter passado por realidades profissionais distintas, incluindo em Lisboa, antes de regressar à região para abraçar o projecto da imobiliária Century 21 Castle, no Entroncamento.

O seu percurso começou na área da gestão, onde ao longo dos anos foi consolidando experiência em análise financeira, gestão operacional e recursos humanos, áreas que considera essenciais para compreender um negócio para lá dos números. Foi em 2019 que entrou no sector imobiliário, depois de ser convidada para integrar a agência do Entroncamento, primeiro como coordenadora e assumindo depois novas responsabilidades até chegar a sócia-gerente em 2025.

Filha de pais sem qualquer ligação ao meio empresarial, Tânia Ramos diz ter herdado de casa valores como a seriedade, a transparência e o sentido de responsabilidade, princípios que procura aplicar diariamente na forma como lidera uma equipa de 17 pessoas. Apesar das exigências do cargo, defende a importância de saber encontrar equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, sublinhando que aquilo que mais valoriza é “a capacidade de nos reinventarmos e sermos felizes”. Para a empresária, a verdadeira realização está em perceber que, no final de cada dia, conseguiu crescer um pouco mais, tanto como profissional como enquanto pessoa.

