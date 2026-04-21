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O MIRANTE TV | 21-04-2026

A Mathilde: tradição que nasceu em casa e ganhou alma na Parreira

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Começou por ser um gesto de carinho em plena pandemia e transformou-se num projecto com identidade própria. Na Parreira, concelho da Chamusca, A Mathilde recupera a tradição do pão de massa mãe, dos bolos caseiros e da cozedura em forno de lenha.

Na Parreira, da cozinha de casa nasceu um projecto com alma. Durante a pandemia, Mathilde Victória começou por oferecer pão a amigos e vizinhos. O que era um gesto de carinho transformou-se, em 2021, numa padaria, pastelaria e casa de chá, onde o pão de massa mãe, os bolos tradicionais e o forno de lenha resgatam sabores de outros tempos.

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