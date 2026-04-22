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O MIRANTE TV | 22-04-2026

Bombeiros em marcha de urgência retidos na ponte da Chamusca

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O episódio desta semana, em que um veículo dos bombeiros em marcha de urgência ficou retido na Ponte da Chamusca, no sentido Golegã/Chamusca, expôs da forma mais crua aquilo que todos sabemos: aquela travessia deixou há muito de ser apenas um incómodo diário para passar a ser um problema grave de mobilidade e segurança.

O episódio desta semana, em que um veículo dos bombeiros em marcha de urgência ficou retido na Ponte da Chamusca, no sentido Golegã/Chamusca, expôs da forma mais crua aquilo que todos sabemos: aquela travessia deixou há muito de ser apenas um incómodo diário para passar a ser um problema grave de mobilidade e segurança. Numa ponte onde as filas chegam a atingir os dois quilómetros, os tempos de espera rondam os 50 minutos e a circulação continua condicionada por semáforos, piso degradado e constrangimentos nos acessos, o risco mede-se também em segundos que podem fazer falta numa emergência. Quando até um meio de socorro fica preso, percebe-se que a ponte da Chamusca não precisa de mais remendos, mas sim de uma solução definitiva.
Vídeo Filipe Martinho

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