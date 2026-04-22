uma parceria com o Jornal Expresso
22/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 22-04-2026

Protocolo Saúde em Rede assegura consultas a utentes carenciados de VFX

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Acordo entre a Misericórdia de Vila Franca de Xira e o Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira prevê 120 consultas de especialidade a quem for referenciado pela rede social do município.

A Misericórdia de Vila Franca de Xira assinou esta tarde o protocolo relativo ao projecto Saúde em Rede. O acordo foi celebrado com o Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, que vai disponibilizar 120 consultas de especialidade a utentes carenciados do concelho, os quais são referenciados pelo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI) da Câmara de Vila Franca de Xira.
Notícia para ler numa edição impressa de O MIRANTE.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Vale Tejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    22-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região