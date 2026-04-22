O MIRANTE TV | 22-04-2026
Protocolo Saúde em Rede assegura consultas a utentes carenciados de VFX
Acordo entre a Misericórdia de Vila Franca de Xira e o Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira prevê 120 consultas de especialidade a quem for referenciado pela rede social do município.
A Misericórdia de Vila Franca de Xira assinou esta tarde o protocolo relativo ao projecto Saúde em Rede. O acordo foi celebrado com o Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, que vai disponibilizar 120 consultas de especialidade a utentes carenciados do concelho, os quais são referenciados pelo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI) da Câmara de Vila Franca de Xira.
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