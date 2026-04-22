Protocolo Saúde em Rede assegura consultas a utentes carenciados de VFX

A Misericórdia de Vila Franca de Xira assinou esta tarde o protocolo relativo ao projecto Saúde em Rede. O acordo foi celebrado com o Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, que vai disponibilizar 120 consultas de especialidade a utentes carenciados do concelho, os quais são referenciados pelo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI) da Câmara de Vila Franca de Xira.