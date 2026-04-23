Santarém apresenta plano a 10 anos para revitalizar o Centro Histórico e a Ribeira

Reconversão de edifícios emblemáticos e a valorização do espaço público estão no centro do plano “Centro Vivo 2025-2035”, apresentado esta tarde na SIL.

O plano “Centro Vivo 2025-2035”, apresentado esta tarde pela Câmara de Santarém no Salão Imobiliário de Lisboa (SIL), define uma estratégia de intervenção a dez anos para reforçar a atractividade do Centro Histórico e da zona ribeirinha da cidade.

O plano foi apresentado pelo próprio presidente do município, João Leite, perante uma plateia onde se encontravam alguns investidores.

Entre os principais projectos apresentados destaca-se a reconversão da antiga Escola Prática de Cavalaria, que deverá acolher serviços municipais, a sede do Instituto Politécnico de Santarém, o Palácio da Justiça e o Museu de Abril e dos Valores Universais.

O antigo Presídio Militar será transformado numa unidade hoteleira. No lugar do Teatro Rosa Damasceno vai nascer uma Casa das Artes e Cultura e estão previstas acções como a criação dos Passadiços do Tejo e o reforço da videovigilância.

O plano vai estar em consulta pública entre 30 de Abril e 30 de Maio, período durante o qual a população pode dar o seu contributo.

Notícia para ler na íntegra na edição impressa de O MIRANTE.