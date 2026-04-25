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O MIRANTE TV | 25-04-2026

25 de Abril em Santarém com compromissos e recados ao Governo

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O discurso do presidente da câmara foi para lá das palavras de circunstância, defendendo o reforço do municipalismo e do poder local e deixando dois compromissos para o actual mandato.

As comemorações do 25 de Abril em Santarém contaram com a habitual homenagem a Salgueiro Maia e uma série de discursos de autarcas, de representantes de associações e da neta de Salgueiro Maia, Daniela, para além da participação das bandas filarmónicas do concelho, que fecharam a cerimónia com a interpretação do clássico “Grândola, Vila Morena”.
O discurso do presidente da câmara, João Leite, foi para lá das meras palavras de circunstância, defendendo o reforço do municipalismo e do poder local e deixando dois compromissos para o actual mandato.

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