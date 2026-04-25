uma parceria com o Jornal Expresso
25/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 25-04-2026

25 de Abril na Chamusca no dia de aniversário dos bombeiros voluntários

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As comemorações do 25 de Abril na Chamusca ficaram marcadas também pelo aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Chamusca, que completaram 76 anos de actividade.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Vale Tejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    22-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região