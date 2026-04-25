O MIRANTE TV | 25-04-2026
25 de Abril na Chamusca no dia de aniversário dos bombeiros voluntários
As comemorações do 25 de Abril na Chamusca ficaram marcadas também pelo aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Chamusca, que completaram 76 anos de actividade.
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