Benavente homenageou António José Ganhão com medalha de honra municipal no 25 de Abril

A distinção integrou as comemorações do 25 de Abril no concelho e assinalou um percurso autárquico de mais de três décadas.

A cerimónia de homenagem a António José Ganhão decorreu no dia 25 de Abril, no cineteatro de Benavente, integrada na sessão solene comemorativa dos 52 anos da Revolução dos Cravos no concelho.

O antigo presidente da Câmara Municipal foi distinguido com a medalha de honra do Município, uma atribuição aprovada por unanimidade em reunião do executivo, sob proposta da presidente da autarquia, Sónia Ferreira.

O professor António José Ganhão é apontado como uma das figuras mais marcantes do poder local, associado a um período de estabilidade e transformação vivido no país após a revolução de Abril. Liderou a Câmara Municipal de Benavente, entre 1979 e 2013, sendo um dos autarcas com maior longevidade na liderança de um município a nível nacional.

Para além da sua acção no concelho, desempenhou funções como vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, destacando-se pela defesa da descentralização e da autonomia financeira das autarquias.

A sessão solene comemorativa dos 52 anos do 25 de Abril de 1974 contou com a intervenção de todas as forças políticas com representação na Assembleia Municipal.