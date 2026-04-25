Cartaxo celebrou o 25 de Abril em Valada

O Cartaxo assinalou esta manhã o 52.º aniversário do 25 de Abril de 1974, com as comemorações a decorrerem em Valada.

O Cartaxo assinalou esta manhã o 52.º aniversário do 25 de Abril de 1974, com as comemorações a decorrerem em Valada.

A cerimónia contou com a presença de muitos cidadãos e da Corporação de Bombeiros Municipais do Cartaxo, tendo incluído o hastear das bandeiras de Portugal e do município. As celebrações prosseguiram no Largo General Humberto Delgado, com a sessão solene e discursos.

O momento terminou com o hino nacional, acompanhado pela Banda Filarmónica da Sociedade Cultural e Recreativa de Vale da Pinta.