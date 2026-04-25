Em VFX qualquer um pode ser o que quiser com a liberdade que Abril trouxe

O MIRANTE TV | 25-04-2026
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Sessão solene da Assembleia Municipal de VFX juntou autarcas e População no Jardim Álvaro Vidal em Alverca.
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