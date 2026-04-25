O MIRANTE TV | 25-04-2026
Música e teatro celebraram Abril na antiga EPC de Santarém
Inês Apenas e convidados e o espectáculo de teatro participativo “Um Canto de Liberdade” animaram a noite de 24 de Abril.
O antigo quartel da Escola Prática de Cavalaria voltou a ser palco de celebrações do 25 de Abril. Na noite de sexta-feira, Inês Apenas apresentou o concerto “Apenas Abril”, uma homenagem a José Afonso, com vários artistas convidados. Seguiu-se o espectáculo de teatro participativo “Um Canto de Liberdade”, que evocou a Revolução dos Cravos e o papel que a EPC teve no golpe militar, com dezenas de actores amadores de várias gerações em palco. Dois momentos muito aplaudidos pela numerosa plateia.
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