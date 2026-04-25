O MIRANTE TV | 25-04-2026
“Quem tem medo do 25 de Abril?”
Sessão solene da Assembleia Municipal de Azambuja, evocativa da Revolução dos Cravos, decorreu esta sexta-feira à noite, no Pavilhão da Casa do Povo, em Aveiras de Cima.
População e autarcas assistiram à sessão, na qual os partidos políticos com representação na assembleia defenderam, por um lado, o 25 de Abril de 1974 e a liberdade, não a tomando por garantida, enquanto outros sublinharam a data de 25 de Novembro de 1974.
Notícia para ler na próxima edição impressa de O MIRANTE.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Vale Tejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
22-04-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região