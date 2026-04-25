“Quem tem medo do 25 de Abril?”

Sessão solene da Assembleia Municipal de Azambuja, evocativa da Revolução dos Cravos, decorreu esta sexta-feira à noite, no Pavilhão da Casa do Povo, em Aveiras de Cima.

População e autarcas assistiram à sessão, na qual os partidos políticos com representação na assembleia defenderam, por um lado, o 25 de Abril de 1974 e a liberdade, não a tomando por garantida, enquanto outros sublinharam a data de 25 de Novembro de 1974.

Notícia para ler na próxima edição impressa de O MIRANTE.