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O MIRANTE TV | 25-04-2026

“Quem tem medo do 25 de Abril?”

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Sessão solene da Assembleia Municipal de Azambuja, evocativa da Revolução dos Cravos, decorreu esta sexta-feira à noite, no Pavilhão da Casa do Povo, em Aveiras de Cima.

População e autarcas assistiram à sessão, na qual os partidos políticos com representação na assembleia defenderam, por um lado, o 25 de Abril de 1974 e a liberdade, não a tomando por garantida, enquanto outros sublinharam a data de 25 de Novembro de 1974.

Notícia para ler na próxima edição impressa de O MIRANTE.

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