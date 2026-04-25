Salvaterra de Magos celebrou o 25 de Abril com programa diversificado

Município celebrou o 52.º aniversário do 25 de Abril de 1974 junto ao edifício dos Paços do Concelho

As comemorações iniciaram-se pelas 10h00 com um showcooking, arruada, hastear da bandeira e atuação da Banda da Academia de Música Salvaterrense. Seguiu-se um mini concerto “Sonoridades de Abril”, protagonizado pela mesma banda, a inauguração da exposição “50 Anos das Eleições Democráticas e Livres”, presente no Auditório Municipal da Escola “O Século”.

Pelas 11h00, realizou-se a sessão solene da Assembleia Municipal, evocando os valores da democracia e da liberdade conquistados com a Revolução de Abril.