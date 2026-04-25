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O MIRANTE TV | 25-04-2026

Tomar celebra 52 anos do 25 de Abril com sessão no Cine-Teatro Paraíso

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Tomar assinalou os 52 anos do 25 de Abril com uma sessão solene no Cine-Teatro Paraíso, onde o presidente da câmara Tiago Carrão defendeu que honrar meio século de poder local democrático passa por "governar com coragem, decidir bem e servir com seriedade".

O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, marcou as comemorações do 25 de Abril com um discurso centrado no legado e no futuro do poder local democrático. A sessão contou com intervenções de vários deputados municipais, que abordaram temas como a importância do poder local, o papel da mulher na governação e a liberdade conquistada com Abril. A iniciativa, realizada no Cine-Teatro Paraíso, reuniu cerca de 60 pessoas entre representantes de entidades civis, militares, religiosas, de saúde, forças de segurança e comunicação social, e incluiu a exibição de um documentário com testemunhos dos primeiros autarcas eleitos no concelho.

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