O MIRANTE TV | 25-04-2026
Torres Novas assinala 52 anos de liberdade com sessão solene
Comemorações do 25 de Abril assinaladas em Torres Novas com iniciativas que celebram os valores da liberdade, da democracia e da participação cívica.
Comemorações do 25 de Abril assinaladas em Torres Novas com iniciativas que celebram os valores da liberdade, da democracia e da participação cívica. Programa arrancou com a sessão solene marcada pelos discursos de representantes do círculo político de Torres Novas e participação do Coro de Iniciação Musical do Choral Phydellius, com Carla Frias e Melany Miguel. A cerimónia terminou ao som do Hino Nacional.
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