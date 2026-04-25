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O MIRANTE TV | 25-04-2026

Torres Novas assinala 52 anos de liberdade com sessão solene

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Comemorações do 25 de Abril assinaladas em Torres Novas com iniciativas que celebram os valores da liberdade, da democracia e da participação cívica.

Comemorações do 25 de Abril assinaladas em Torres Novas com iniciativas que celebram os valores da liberdade, da democracia e da participação cívica. Programa arrancou com a sessão solene marcada pelos discursos de representantes do círculo político de Torres Novas e participação do Coro de Iniciação Musical do Choral Phydellius, com Carla Frias e Melany Miguel. A cerimónia terminou ao som do Hino Nacional.

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