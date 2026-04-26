“Os Campinos” renascem das cinzas em Vila Chã de Ourique

Depois de um ano e meio de silêncio e à beira do desaparecimento, o rancho mais antigo do Ribatejo voltou à actividade no dia em que celebrou nove décadas de história. Nova direcção promete dar futuro à tradição.

Há tradições que resistem ao tempo e outras precisam de ser resgatadas antes que desapareçam. O Rancho Folclórico de Vila Chã de Ourique “Os Campinos” esteve perto de não chegar aos 90 anos, mas regressou à actividade precisamente no dia em que assinalou essa marca histórica, a 19 de Abril, num momento carregado de simbolismo para a freguesia. Os primeiros sinais são encorajadores. Com alguns fundadores ainda vivos e homenageados na cerimónia, o rancho voltou a dar passos firmes e a música regressou a Vila Chã de Ourique onde “Os Campinos” querem dançar rumo ao centenário.

