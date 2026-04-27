O MIRANTE TV | 27-04-2026
Almeirim recebe mais de mil escuteiros no Dia de São Jorge
Almeirim recebeu no domingo, 26 de Abril, a maior concentração anual de escuteiros da Região de Santarém. A iniciativa do Corpo Nacional de Escutas assinala o Dia de São Jorge e o 49.º aniversário regional, juntando mais de mil crianças, jovens e dirigentes.
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