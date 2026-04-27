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O MIRANTE TV | 27-04-2026

Nove fanfarras desfilaram na Albufeira dos Patudos

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O som das fanfarras voltou a ecoar em Alpiarça, numa tarde em que a tradição se fez ouvir junto à Albufeira dos Patudos. O 3.º Encontro de Fanfarras de Bombeiros, realizado a 26 de Abril, juntou nove fanfarras num desfile marcado pelo ritmo, pela energia e pelo orgulho das corporações.

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