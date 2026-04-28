Patrícia Sampaio levou o sonho olímpico ao tatami de Alpiarça

A Escola José Relvas, em Alpiarça, recebeu Patrícia Sampaio, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, numa iniciativa do Fórum + Desporto que juntou inspiração e prática. Perante os alunos, a judoca recordou o caminho iniciado por influência da família, as lesões que quase travaram o sonho olímpico e a importância de enfrentar de novo aquilo que magoa. Falou também da pressão como “um privilégio” e da preparação mental antes dos combates. A tarde terminou no tatami, com os estudantes a experimentarem técnicas básicas de judo ao lado de uma atleta olímpica.

