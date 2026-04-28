União de Santarém resgata ponto com alma até ao fim

A União de Santarém arrancou um empate precioso frente à Académica (1-1), na 11.ª jornada da Fase de Promoção da Liga 3, num jogo de enorme sacrifício. A equipa ribatejana ficou a perder aos 18 minutos e viu Bura expulso aos 24, mas resistiu com menos um durante mais de 70 minutos. Já aos 90+6’, Sidy Koume, de cabeça, respondeu a cruzamento de Miguel Rodeia e fez explodir de alegria os adeptos escalabitanos.