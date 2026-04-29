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O MIRANTE TV | 29-04-2026 16:15

Loja do Cidadão de Alverca foi inaugurada oficialmente

Loja do Cidadão de Alverca foi inaugurada oficialmente
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Aberta desde Setembro, a Loja do Cidadão de Alverca já registou mais de 30 mil atendimentos e foi agora oficialmente inaugurada, reforçando a rede de serviços no concelho.

A Loja do Cidadão de Alverca foi inaugurada oficialmente esta quarta-feira. Aberta desde Setembro do ano passado, o espaço representou um investimento de cerca de um milhão e 700 mil euros, tendo a inauguração sido adiada devido às eleições.
Localizada num edifício em requalificação, a loja afirma-se como um novo centro de serviços públicos e recebe utentes de dentro e fora do concelho de Vila Franca de Xira, graças às ligações à A1 e A9.
O presidente do Município, Fernando Paulo Ferreira destaca o sucesso do equipamento e quer uma segunda Loja do Cidadão no Vila Franca Centro.
O projecto contou com 500 mil euros do município, através do Plano de Recuperação e Resiliência e reúne, num só local, vários serviços públicos.

Noticia para ler na íntegra numa edição imprensa de O MIRANTE

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