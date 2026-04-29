Aberta desde Setembro, a Loja do Cidadão de Alverca já registou mais de 30 mil atendimentos e foi agora oficialmente inaugurada, reforçando a rede de serviços no concelho.

A Loja do Cidadão de Alverca foi inaugurada oficialmente esta quarta-feira. Aberta desde Setembro do ano passado, o espaço representou um investimento de cerca de um milhão e 700 mil euros, tendo a inauguração sido adiada devido às eleições.

Localizada num edifício em requalificação, a loja afirma-se como um novo centro de serviços públicos e recebe utentes de dentro e fora do concelho de Vila Franca de Xira, graças às ligações à A1 e A9.

O presidente do Município, Fernando Paulo Ferreira destaca o sucesso do equipamento e quer uma segunda Loja do Cidadão no Vila Franca Centro.

O projecto contou com 500 mil euros do município, através do Plano de Recuperação e Resiliência e reúne, num só local, vários serviços públicos.

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