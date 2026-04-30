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O MIRANTE TV | 30-04-2026 16:52

Chamam-se José, entraram no mesmo ano na Câmara de Almeirim e saem juntos para a reforma

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José Caniço e José Hortelão entraram em 1979 na Câmara de Almeirim, um em Fevereiro e outro em Junho, numa época em que não eram precisos concursos públicos e bastava falar com o encarregado que, se fosse preciso, entrava logo ao trabalho no dia seguinte.

José Caniço e José Hortelão entraram em 1979 na Câmara de Almeirim, um em Fevereiro e outro em Junho, numa época em que não eram precisos concursos públicos e bastava falar com o encarregado que, se fosse preciso, entrava logo ao trabalho no dia seguinte. José Caniço iniciou-se no serviço de águas e passou para as obras, onde granjeou fama a construir colectores e caixas de visita. José Hortelão foi para a carpintaria onde agora chefiava o serviço. Neste último dia de Abril, ambos saíram para a reforça num almoço no refeitório da câmara, onde estiveram o presidente da câmara e todos os vereadores socialistas.

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