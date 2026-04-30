Chamam-se José, entraram no mesmo ano na Câmara de Almeirim e saem juntos para a reforma

José Caniço e José Hortelão entraram em 1979 na Câmara de Almeirim, um em Fevereiro e outro em Junho, numa época em que não eram precisos concursos públicos e bastava falar com o encarregado que, se fosse preciso, entrava logo ao trabalho no dia seguinte.