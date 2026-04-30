Cortes e Lendas inauguradas em Santarém dedicadas ao legado árabe e reconquista cristã

Recriação histórica tem lugar no Jardim da República e no Convento de São Francisco de 30 de Abril a 3 de Maio, dedicada ao legado árabe e reconquista cristã.

Santarém recebe de 30 de Abril a 3 de Maio mais uma edição das Cortes e Lendas – Santarém Medieval. Durante quatro dias, o Jardim da República e o Convento de S. Francisco vão ser palco de muita animação, música, dança, gastronomia e experiências interactivas, num regresso à Idade Média que tem como tema “Uma Viagem Entre Dois Mundos”, dedicadas ao legado árabe e reconquista cristã.