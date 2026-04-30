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O MIRANTE TV | 30-04-2026 13:30

Falta de civismo à porta do Jardim da Liberdade em Santarém

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A falta de civismo de alguns condutores volta a fazer-se notar junto ao Jardim da Liberdade, em Santarém, onde são frequentes os estacionamentos abusivos e o desrespeito pela sinalização existente. Apesar de existirem dois parques de estacionamento a poucos metros, um subterrâneo e outro à superfície, há quem insista em deixar as viaturas em locais indevidos, dificultando a circulação, criando constrangimentos para peões e prejudicando a imagem de uma das zonas mais centrais da cidade.

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