Falta de civismo à porta do Jardim da Liberdade em Santarém

A falta de civismo de alguns condutores volta a fazer-se notar junto ao Jardim da Liberdade, em Santarém, onde são frequentes os estacionamentos abusivos e o desrespeito pela sinalização existente. Apesar de existirem dois parques de estacionamento a poucos metros, um subterrâneo e outro à superfície, há quem insista em deixar as viaturas em locais indevidos, dificultando a circulação, criando constrangimentos para peões e prejudicando a imagem de uma das zonas mais centrais da cidade.