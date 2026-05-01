Assembleia Municipal de Santarém com entradas controladas pela GNR

A mudança das sessões da assembleia municipal para o salão nobre do edifício do antigo Governo Civil implicou medidas de controlo acrescidas, já que o edifício é agora ocupado pelo Comando Territorial de Santarém da GNR.

A Assembleia Municipal de Santarém voltou ao salão nobre do edifício do antigo Governo Civil de Santarém, hoje instalações ocupadas pelo Comando Territorial de Santarém da GNR. A entrada no edifício a quem pretendia participar ou assistir à sessão de 30 de Abril, foi controlada por militares da GNR, que exigiam a apresentação de um documento de identificação.

O presidente da assembleia municipal, Gustavo Reis, referiu que a decisão de trocar a Casa do Campino pelo novo local é uma forma de dignificar e aproximar esse órgão autárquico da população e uma forma de valorizar o centro histórico da cidade e quem nele vive e trabalha.



