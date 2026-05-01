Tramagal homenageou Eduardo Duarte Ferreira no Dia do Trabalhador

O Tramagal assinalou esta quarta-feira, 1 de Maio, a memória de Eduardo Duarte Ferreira, industrial e fundador da Metalúrgica Duarte Ferreira (MDF), numa cerimónia evocativa realizada junto ao miradouro da vila, no concelho de Abrantes.

A homenagem destacou o papel determinante do empresário no desenvolvimento económico e social do Tramagal, onde a MDF deixou uma marca duradoura ao longo de várias décadas.

O momento contou com a actuação da banda da Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficência Riomoinhense, seguindo-se a tradicional largada de pombos, num gesto simbólico de evocação e respeito.

Na cerimónia estiveram presentes diversas entidades locais, entre as quais o presidente da Junta de Freguesia de Tramagal, António José Carvalho, o presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, e Maria Duarte Ferreira, bisneta do homenageado, além de outros representantes do executivo e de instituições do concelho.

Após a homenagem, os participantes integraram uma arruada até ao Largo dos Combatentes da Grande Guerra, onde decorre a 7.ª edição dos 10 Quilómetros de Tramagal, iniciativa desportiva que assinala também o Dia do Trabalhador.

