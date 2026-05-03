O MIRANTE TV | 03-05-2026 20:31
Quatro dias de festa na Feira das Tertúlias Tauromáquicas
Vila Franca de Xira recebeu a 7.ª Feira das Tertúlias Tauromáquicas com quatro dias de actividades ligadas à tradição, animação e convívio.
Vila Franca de Xira recebeu, este fim-de-semana, a 7.ª edição da Feira das Tertúlias Tauromáquicas.
Entre os momentos dedicados à afición realizaram-se largadas de toiros, demonstrações de toureio pela Escola de Toureio José Falcão, treino do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, Concurso Nacional de Recortadores e uma corrida de toiros, todos a realizarem-se na emblemática Praça de Toiros Palha Blanco.
Música, tasquinhas, comida e bebida, artesanato e divertimentos para as crianças fizeram parte do programa da feira, que este ano se estendeu por mais um dia, de 30 de Abril a 3 de Maio.
Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE.
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