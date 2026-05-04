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O MIRANTE TV | 04-05-2026 11:04

Bicicletas antigas voltaram a pedalar pela Chamusca

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X Encontro de Bicicletas Antigas da Chamusca juntou participantes, tradição e convívio, numa iniciativa da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, com o apoio do município da Chamusca.

Logo pela manhã do dia 1 de Maio a sede da União das Freguesias começou a receber os participantes do X Encontro de Bicicletas Antigas da Chamusca, que foram acolhidos com um pequeno-almoço de boas-vindas. Entre bicicletas de outros tempos, muitas histórias partilhadas e o entusiasmo próprio de quem preserva tradições, o encontro voltou a afirmar-se como uma iniciativa de forte ligação à comunidade. Ao longo do percurso, os participantes foram surpreendidos por um momento de animação proporcionado pelo agrupamento de folclore La Pampa, de Santa Rosa, Argentina, que acrescentou cor, ritmo e alegria à jornada.
Um dos momentos mais aguardados foi a tradicional “Hora da Bucha”, espaço de paragem, convívio e partilha entre todos os participantes. O almoço decorreu no Mercado Municipal da Chamusca. A iniciativa procurou dinamizar aquele espaço e apoiar os comerciantes locais, adquirindo junto dos vendedores do mercado todos os produtos servidos à mesa: das couves ao pão, do queijo à carne, passando pela sobremesa e pelo café. Com esta escolha, a organização deu um sinal de valorização do comércio de proximidade, mostrando que os eventos locais podem ser também uma forma de impulsionar a economia da terra.

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