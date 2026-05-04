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O MIRANTE TV | 04-05-2026 18:26

Projecto “Fair Play” da PSP leva alunos a simular entrada de claques no estádio do FC Alverca

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PSP leva alunos a simular entrada de claques no estádio do FC Alverca
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A iniciativa visou sensibilizar para a segurança e para o combate ao racismo e à intolerância no desporto.

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP, no âmbito do projecto Fair Play, realizou, esta manhã, uma simulação de acesso de uma claque de adeptos ao estádio do Futebol Clube de Alverca.
Os alunos do 1.º ciclo da Escola Básica da Quinta da Vala desempenharam o papel de adeptos e também de polícias, efectuando a revista à entrada do estádio.
A PSP exibiu artigos de pirotecnia cuja entrada em recintos desportivos é proibida e sensibilizou os mais novos para os comportamentos a adoptar no combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância no desporto.

Notícia para ler na íntegra na edição impressa de O MIRANTE.

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